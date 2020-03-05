Сегодня Instagram является одной из ключевых платформ, благодаря которой звезды разного калибра делятся с поклонниками новостями из своей жизни, рекламируют различные товары и услуги, зарабатывают деньги

Рoliteka.net решила рассказать про самых популярных звезд в сети Инстаграм, у которых больше всего подписчиков.

Первое место среди звезд Инстаграма с 206 миллионами подписчиков занимает футболист Криштиану Роналду. Он стал первым человеком, которому удалось собрать такое количество людей в социальной сети. 34-летний спортсмен зарабатывает миллионы долларов на рекламе. Похоже, голодная старость после окончания карьеры ему не грозит.

Второе место в рейтинге занимает американская актриса и певица Ариана Гранде. У 26-летней звезды 176 миллионов подписчиков. Гранде несмотря на свой юный возраст является обладательницей премии «Грэмми». Интересно, что девушка очень небрежно ведет свой Инстаграм, у нее не самые качественные снимки. Но это не мешает ей удерживать такую огромную аудиторию.

Третье место с 173-миллионной аудиторией занимает голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как Скала. В прошлом популярный рестлер сегодня Джонсон активно снимается в кино. Его любят не только за прекрасную фигуру, но и за отличное чувство юмора. Кстати, в 2019 году Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes.

На четвертом месте в рейтинге популярнейших звезд Инстаграма расположилась актриса и певица Селена Гомес. У нее 169 миллионов подписчиков. 27-летняя звезда прославилась еще в детстве, когда играла в различных диснеевских фильмах и сериалах.

Уже позже она начала пробовать себя на сцене. Гомес известна своим бурным романом с кумиром миллионов девушек Джастином Бибером. Это как Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк образца 2010-х годов.

Пятое место в топе занимает одна из сестер Семейства Кардашьян Кайли Дженнер. У нее 164 миллиона фолловеров. У ее сестры Ким Кардашьян 161 миллион подписчиков, а у Кендел Дженнер – 123 миллиона. В целом, все сестры Карашьян и Дженнер достаточно популярны в Инстаграм, поэтому активно используют его для заработка.

Напомним, что Селена Гомес затянула аппетитные прелести в белый шелк: "Настоящая красотка".

Как сообщала Politeka, 9-летний сын Роналду поразил видом рядом со знойной мачехой: "Ну очень быстро повзрослел!".

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