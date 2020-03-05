Эталоны красоты меняются со временем. Стоит посмотреть, как выглядели самые красивые звезды, на которых равнялись женщины, и которых желали мужчины

Одной из самых привлекательных женщин до сих пор называют Мэрилин Монро. Звезда завоевала популярность после выхода фильма «В джазе только девушки». Ее стиль, прическа и манеры стали примером для подражания, в основном, в США, пишет graziamagazine.ru.

В отличие от США, в Европе эталоном стала Брижит Бардо. Красотка считалась идеалом и была настоящим секс-символом XX века.

Иконой стиля считали Одри Хепберн. Актриса всегда считала, что красота не может зависеть от платья, тела или прически - настоящая привлекательность - в глазах и улыбке.

Атриса получившая Оскар - классическая голливудская красавица и княгиня Монако Грейс Келли. Женщина в 2001 году заняла первое место в списке 100 самых элегантных женщин всех времен.

Артистка Софи Лорен в середине 60-х годов назвали ценным произведением искусства Италии. Стоит отметить, что фото красотки стали открытками и продавались бешеными тиражами в США и Европе.

Твигги стала первой супермоделью, по мнению историков моды. Хрупкая девушка с большими глазами прославилась после появления на обложке журнала Vogue.

Катрин Денев в 25 лет стала лицом аромата «Chanel № 5», а после роли в мюзикле «Шербурские зонтики» об этой шикарной француженке заговорил весь мир.

Актриса Джейн Фонда стала «фитоняшей»своего времени. Красотка ввела в моду натуральность и подсадила весь свет на аэробику.

Мадонна с кричащей сексуальностью заменила натуральность. Блондинку с ярким макияжем в блестящей одежде нельзя было забыть.

В 90-х на смену актрисам и певицам пришли супермодели - Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста. Теперь все девочки мечтают о карьере модели.

Джулия Робертс свела с ума мужчин и женщин после выхода фильма «Красотка». Журнал People признал актрису самой красивой женщиной планеты сначала в 1991-м, а затем в 2000, 2005, 2010, а также в 2017 году.

В середине нулевых всех восхитили губы и скулы Анджелины Джоли. Теперь пластические хирурги получают все больше заказов на такие формы.

Сегодня главной иконой называют Ким Кардашьян. Теперь эта красотка задает миру новые стандарты, которые подхватывают миллионы.

Напомним, шикарная Кардашьян еле втиснула свои формы в узкий топ, посмотреть есть на что.

Как сообщала Politeka, шикарная Кардашьян еле втиснула свои формы в узкий топ, видно все.

Также Politeka писала, что бессовестная Кардашьян в крошечном топе засветила самые аппетитные места.