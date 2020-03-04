Звезда ТВ Настя Ивлеева насмешила сеть откровенными кадрами с собой "любимой" в главных ролях

Экс-телеведущая из "Орел и Решка" и звезда сети решила "не изобретать велосипед" и не стала искать почву для своей юмористической деятельности нигде иначе, как на просторах необъятного Интернета. Мастерский фотошоп и пара юморных фото из жизни - готова подборка действительно смешных картинок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новых опубликованных фото артистка "подставила" свое милое личико к телам той еще "армии народных героев": "дворовые пацаны", одиозные российские политики-женщины, "дама легкого поведения" и "дама постарше, любительница спиртного" - подборка получилась эффектной.

Поклонники Насти не перестают удивляться находчивости и "реальному" чувству юмора артистки:

"Аххахаах))) Даешь-молодежь"

"Буйки торчат какие"

"Знатно наколбасили"

"Это разрыв"

"Орууууу😂😂😂😂😂"

Ранее мы писали, что телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из блестящего платья без бретелей и лишних деталей. При этом артистка показала также аккуратно уложенные в мягкие волны локоны и яркий макияж.

Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.

Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.

Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.