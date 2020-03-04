Певица Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу ВИА Гра, показала идеальное тело в откровенной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица демонстрирует на камеру роскошный бюст, сидя в откровенной майке, которая подчеркивает ее формы. Дополняет образ элегантная шляпа и чокер, который певица якобы расстегивает.
Также можно заметить, что из-под наряда звезды красуется татуировка. Однако Мейхер лишила поклонников возможности что-либо сказать – кадр опубликован в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская подразнила поклонников соблазнительным образом.
Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Надежда стоит в длинном полосатом платье в полоску. Она задрала ногу, оголив ее и засветив свои широкие бедра. Узкое платье выгодной подчеркнуло пышную грудь певицы. На снимке Мейхер широко улыбается.
«Уже давно весна в душе, не смотря на время года...Уже давно любовь во мне, Нeвзирая на внешние невзгоды... Люблю!», - написала артистка.
За час снимок Надежды собрал более 2,2 тысяч лайков. Поклонники в восторге от весеннего образа женщины.
«Ты супер звезда...», «С первым днём весны вас Надя. Любовь с весной приходит», «Лучшая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".
Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".
Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".