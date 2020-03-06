Скандально известная украинская певица MARUV напомнила о новой музыкальной композиции, устроив фотосессию для взрослых

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила снова подогреть интерес к своей персоне самым излюбленным образом - публикацией из последней фотосессии в неоново-розовых тонах, сообщает Politeka.

Не секрет, что прославилась певица именно благодаря откровенным и вызывающим танцам, а также дерзкими фотосессиями в латексе. Похоже, отходить от этого стиля она не собирается и с каждым разом ее новые работы становятся все менее зацензуренными.

Сегодня Анна представила фото, на котором видна лишь ее пятая точка обтянутая в розовое кружево. Также можно заметить массивные брослеты и украшения на руках звезды и в завершении - массивные розовые кроссовки с чулками такого же цвета.

Новая композиция певицы выйдет под названием "В стиле киски" и уже вызвала волну негодования среди поклонников и обычных пользователей Инстаграм. Недовольными люди оказались именно из-за откровенной фотосессии и слов новой песни Анны.

«"Новая сила киски" и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках», – коротко написала Корсун под снимком.

А вот что ответили пользователи: «Безбашенная, нет границ приличия», «В 2 часа ночи нужно спать, Анечка, но все-равно огонь обложка 🔥😍», «Какая орная песня😁 про удава орнул», «Выглядет как "шлюха" причём всегда. Песни интересные были сначала, а сейчас муть», «Смело 🔥🔥», «Марув лучшая! ❤️», «Фигня, но для малолеток сойдет, они любят такую срамоту».

Ранее MARUV удивила резкой сменой имиджа, показав новую прическу в стиле "Мальвины". На своей странице в разделе Стори в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в кукольном образе, состоящем из клетчатого удлиненного пиджака, блестящих лосин и лаковых ботинок.

Стоит отметить, что на странице Анны можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка часто удивляет сменами образов, не только в одежде, но и меняя прическу.

В этот раз певица показала новый стиль, который представила во время презентации нового фильма коллеги. Главной изюминкой стали длинные ярко-синие косички звезды, специально дополненные тоненькими по бокам для колоритности. При этом муж скандально-известной певицы появился на мероприятии в достаточно скромной одежде, также как и коллега Анны, позирующая вместе с ней в лифте перед презентацией.

Отметим, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать новые снимки.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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