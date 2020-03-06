Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева, которую связывают любовные отношения с известнейшим российским артистом Валерием Меладзе, показала новые фото со стильной фотосессии

Мать сына Валерия Меладзе на новых опубликованых ею фото предстала перед камерами в классике - плаще, темных чулках, босоножках, с простой, но модной укладкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой:

«Разрешайте себе в любом возрасте подурачиться и почувствовать себя снова ребёнком. Взрослыми быть мы успеем, мы уже такие, и это уже наша реальность.... да👆, и не осуждайте никого за это», - подписала свой снимок звезда.

На фото Альбина широко улыбается, а на другом - повернулась к объективу спиной и распахнула плащ. Стоит отметить, что экс-ВИА гра выглядела просто потрясающе - студийная съемка наверняка не обошлась без ретуши, о все же и модель "не дала маху", уверены поклонники российской селебретис:

"Вау!"

"Альбиночка, просто супер..."

«Обалденные фотки 😍»

«Бесконечно восхищаюсь этим умением у тех в ком вижу это качество🙈🙏 Фотографии🔥💣»

«Это очень красиво»

«Альбина, вы очень элегантная»

Ранее Джанабаева, которая вот уже шесть лет как замужем за известным российским певцом Валерием Меладзе, в День всех влюбленных удивила снимком. По случая праздника звезда поделилась романтичным фото в холодных серых тонах. На нем она стоит спиной к камере в блестящем серебристом костюме и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

«Amore, Ahava, L'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», - подписала снимок Джанабаева.

Поклонники звездной пары тут же принялись выражать свое восхищение снимком.

«счастья Вам и любви с праздником дорогие Валерий и Альбиночка», «Это правильно!!! Альбиночка с Праздником Вас!!! Желаю чтоб в Вашем доме всегда была только любовь и взаимопонимание!», «Вы - шикарная пара», «Любите и будьте любимыми!», «Валера улыбнись любимой!», «Прости! Ты был моей ошибкой!», - пишут люди.

Напомним, что горячая экс_ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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