Скандально известная украинская певица MARUV удивила естественным видом без макияжа

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори звезда решила похвастаться подготовкой к выступлению, сообщает Politeka.

Анна является любительницей удивить не только яркими латексными образами на выступлениях, но еще и провокационными и весьма откровенными танцами во время концертов. Главной изюминкой таких выступлений является то, что команде Анны и ей самой приходится делать все танцевальные движения на необычно высоких каблуках.

Так, на представленных кадрах – небольших роликах в Стори – звезда показала себя полностью без макияжа и каких-либо укладок. Примечательно то, что волосы звезды уже отрасли и темные корни очень заметны на выкрашенных в синий цвет волосах. Также лицо артистки привлекает внимание к себе тем, что без какого-либо макияжа и маскирующих средств оно выглядит заметно пухлее.

Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Днем ранее же MARUV напомнила о новой музыкальной композиции, устроив фотосессию для взрослых. На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила снова подогреть интерес к своей персоне самым излюбленным образом - публикацией из последней фотосессии в неоново-розовых тонах.

Не секрет, что прославилась певица именно благодаря откровенным и вызывающим танцам, а также дерзкими фотосессиями в латексе. Похоже, отходить от этого стиля она не собирается и с каждым разом ее новые работы становятся все менее зацензуренными.

Анна представила фото, на котором видна лишь ее пятая точка обтянутая в розовое кружево. Также можно заметить массивные брослеты и украшения на руках звезды и в завершении - массивные розовые кроссовки с чулками такого же цвета.

Новая композиция певицы выйдет под названием "В стиле киски" и уже вызвала волну негодования среди поклонников и обычных пользователей Инстаграм. Недовольными люди оказались именно из-за откровенной фотосессии и слов новой песни Анны.

«"Новая сила киски" и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках», – коротко написала Корсун под снимком.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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