Каролина показала себя в спортивном костюме во время поездки в Украину

Знаменитая артиска Ани Лорак показала себя в домашнем образе во время поездки в родную страну

Сегодня Каролина решила представить в разделе Стори в Инстаграм новые фото с отметкой "Киев", свидетельствующей о том, что звезда приехала домой и уже находится в городе, пишет Рoliteka.net.

Как правило, Каролина предпочитает не показывать личную жизнь и рутину в инстаграм, только изредка публикуя фото и короткие видео в разделе Стори. Сегодня же Лорак решила представить привычное «машинное селфи», позируя с естественным макияжем на лице и в обычном одежде серо-черных тонов.

Стоит отметить, что привычных комментариев по поводу пластики звезды здесь увидеть нельзя – возможность оставлять комментарии в разделе Стори отсутствует. Отметим, также, в Киеве артистка, похоже, появилась не просто так. Несколько дней тому назад стало известно, что Каролина впервые за несколько месяцев отпустила в Киев свою дочь Софию.

Все это время ребенок находился с отцом, хотя Соня и учится в Москве, похоже она все равно решила поехать к отцу, несмотря на разгар учебного процесса.

Счастливый отец не может нарадоваться встрече с ребенком и постоянно публикует снимки в инстаграм-историях. Похоже, отдыху Мурата с ребенком настал конец и Каролина сегодня заберет ребенка назад в РФ.

Ранее также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отсктригла Анна Седокова, удивив новым стилем.

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