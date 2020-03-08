Знаменитости на самом деле не такие безупречные

Звезды имеют свои недостатки, которых иногда даже никто не замечает

Внешности у всех разные это и делает людей уникальными. Предлагаем познакомиться со знаменитостями, которые не такие идеальные, как кажется.

Не каждый замечает, но у Милы Кунис разные глаза. Артистка перенесла операцию по удалению воспаления радужной оболочки глаза, из-за чего цвет изменился, пишет Обозреватель. Теперь у актрисы один глаз зеленый, другой — карий.

У мужа Кунис, Эштона Катчера, сросшиеся пальцы на ногах.

Актер, известный по сериалу "Друзья", Мэттью Перри не имеет фаланги пальца на руке. Как оказалось, в детстве он прищемил пальцы руки дверью, из-за чего лишился фаланги среднего пальца правой руки.

Актер Дензел Вашингтон имеет кривой мизинец из-за травмы во время игры в баскетбол.

Актриса Натали Дормер, из "Игры престолов", страдает параличом лицевого нерва, полученный в результате родовой травмы.

Кайли Дженнер имеет большой шрам на ноге. Оказывается, звезда в детстве наткнулась на металлический штырь в заборе.

У Меган Фокс - аномалия пальцев рук под названием брахидактилия. Ее большие пальцы -коротки, а ногти выросли только наполовину.

У ангела "Victoria’s Secret" Каролины Курковой нет пупка, причину отсутствия которого она не рассказывает.

Напомним, Кайли Дженнер повернулась к объективу спиной и показала самые горячие формы своего тела в выгодном ракурсе. Она надела белые облегающие штаны из блестящей ткани и такую же блузку. Пояс подчеркнул изящную талию.

Волосы же были уложены прямо, а на концах завивались в одну сторону. В целом, образ миллиардерши вышел немного футуристическим, из-за акцентов в макияже и необычного наряда.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер решила показать снимок на котором предстала в красивом платье.

Звезда вместе со своей дочерью Сторми выбрали платья из одинаковой изумрудной ткани от Ralph & Russo.

Образ телезвезды дополнили изумрудные ожерелье и серьги, а также туфли в тон.

Напомним также, что Мила Кунис ценит в себе юмор, но не красоту, хотя и часто попадает в списки самых привлекательных женщин планеты.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".