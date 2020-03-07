Украинская певица Надежда Мейхер даже в субботу не дает себе времени на отдых

На своей странице Instagram в сториз артистка поделилась фотографией, которой дает понять, что в выходной день едет на занятия по вокалу, передает Politeka.

Несмотря на то, что на лице Надежды практически нет макияжа, она выглядит очень свежей и естественной, а отсутствие косметики только подчеркивает природную красоту звезды.

Мейхер – одна из самых ярких участниц популярной группы «ВИА Гра» и участница ее «золотого состава». Она пела там со дня основания коллектива в 2000 году и запомнилась публике своей харизмой, сексуальностью и артистичностью.

Через 2 года после начала музыкальной карьеры Грановская ушла в декрет и на время приостановила музыкальную деятельность. Однако долго засиживаться в отпуске певица не собиралась и уже спустя 4 месяца снова вернулась в «ВИА Гру». Первым «последекретным» клипом, в котором певица приняла участие, стало видео на песню «Good morning, папа». В этот момент к коллективу присоединились новые участницы — Анна Седокова и Вера Брежнева. Позднее именно это трио называли золотым составом «ВИА Гры».

Позже она не раз признавалась, что рада уходу из трио, ведь не сделай она тот судьбоносный шаг, то едва бы смогла реализовать свои таланты в рамках сольной карьеры.

В 2008 году Надежда познакомилась с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, от которого в 2012-м родила дочь Анну. Через два года дело дошло до свадьбы, а еще через год в семье родилась дочь Мария. Надежда не афиширует личную жизнь и редко выкладывает фото мужа и детей в социальных сетях.

Сейчас артистка, которой 10 апреля исполнится 38 лет, пишет стихи, развивает собственный модный бренд, поет и раскрывает в себе новые таланты.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".