Знаменитая артиска Ани Лорак показала себя в спортивном костюме во время отдыха с подругой в Киеве

Только вчера стало известно, после того, как Каролина решила представить в разделе Стори в Инстаграм новые фото с отметкой "Киев", что артистка вернулась в родную страну, пишет Рoliteka.net.

А уже сегодня звезда не только решила поздравить в разделе Стори своих поклонниц с праздником весны, но еще и засветилась в домашнем наряде во время отдыха с лучшей подругой. Так, в Киеве певица решила отдохнуть вместе некой Дианой Шварц.

Стоит отметить, что Диана – это яркая блондинка, столичная жительница, публичная личность и, как можно догадаться, давняя подруга скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая теперь строит карьеру исключительно в России.

Несмотря на то, что женщина живет в Киеве, подруги видятся регулярно. Стоит Каролине приехать в город, как в их Инстаграме появляются совместные фото.

В частности, на днях Ани Лорак приехала с частным визитом в Киев и тут же запостила фото своего отдыха в ресторане вместе со Шварц.

Напомним, ранее Каролина решила представить в разделе Стори в Инстаграм новые фото с отметкой "Киев".

Как правило, Каролина предпочитает не показывать личную жизнь и рутину в инстаграм, только изредка публикуя фото и короткие видео в разделе Стори. Сегодня же Лорак решила представить привычное «машинное селфи», позируя с естественным макияжем на лице и в обычном одежде серо-черных тонов.

Стоит отметить, что привычных комментариев по поводу пластики звезды здесь увидеть нельзя – возможность оставлять комментарии в разделе Стори отсутствует. Отметим, также, в Киеве артистка, похоже, появилась не просто так. Несколько дней тому назад стало известно, что Каролина впервые за несколько месяцев отпустила в Киев свою дочь Софию.

Все это время ребенок находился с отцом, хотя Соня и учится в Москве, похоже она все равно решила поехать к отцу, несмотря на разгар учебного процесса.

Счастливый отец не может нарадоваться встрече с ребенком и постоянно публикует снимки в инстаграм-историях. Похоже, отдыху Мурата с ребенком настал конец и Каролина сегодня заберет ребенка назад в РФ.

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