42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова поздравила женщин с 8 марта

Как передает Politeka.net, она поделилась свежими фото и теплыми словами в своем микроблоге в Инстаграм.

На кадрах предстала лежа на стуле в заманчивой позе. Анфиса облачилась темно-бирюзовый костюм, а в подписи к снимку, как всегда, разоткровенничалась с поклонниками.

"Дорогие Девочки, в этот международный праздник, я хочу пожелать нам самого главного: САМОУВАЖЕНИЯ! Уважать себя - это говорить НЕТ, когда мы чего-то не хотим, не позволять обращаться с собой грубо и потребительски, не вступать в разрушающие отношения. Не пренебрегать своими чувствами и желаниями, не издеваться над своим телом, не запрещать себе быть собой! Не соглашаться на меньшее, чем мы достойны!

Уважающая себя Женщина не станет проживать чужую жизнь!", - посоветовала телеведущая.



Кроме того, она рассказала, что не нравиться женщинам в этот день

"Мужчины, присылающие в качестве поздравления виртуальные рассылки-открытки, без имени и адресного поздравления - не тратьте своё драгоценное время! Открою вам тайну, это нам не нравится. И простая строчка: «(имя женщины, которой адресовано смс) поздравляю в Праздником! Будь счастлива!» - будет нам гораздо приятней, чем открытка с цветами, которые даже не вы купили, и не вы нарисовали", - уверена она.

Подписчики Анфисы полностью согласили с ее словами и ответили ей взаимными поздравлениями.

Ранее засветила стройные ножки в коротком черном платье. Девушка позировала на красном диване, расположившись на подушках с чашечкой горячего напитка.

Несмотря на помпезность окружающей обстановки, от фото веет уютом и теплотой. А улыбающаяся Анфиса выглядит просто роскошно.

Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».