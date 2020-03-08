Звезда показала, чем ее наградила природа

Британская модель Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным снимком со своей фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«О Боже, вот как должна выглядеть Роуз», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке модель позирует в облегающем боди, который элегантно подчеркивает ее формы. Поклонники были без ума от нового образа кумира.

«Вот это бомбы! Сейчас выпадут!», «Деми – ты супер скекми модель», «Вау, вот это жарко!», «невероятная кошечка», «

До этого мы писали, что модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом .

Звезда Инстаграма опубликовала снимок, на котором предстала в коротком топе. Белый верх был настолько короткий и узкий, что из-под него едва не вываливались прелести модели. Топик натянулся, и, казалось, сейчас разорвется.

Также на Деми были короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули талию знаменитости.

Кроме выдающихся форм нельзя не обратить внимания на упругие пресс и пятую точку Роуз.

Девушка позировала на улице посреди зеленых растений и зданий. Она приподняла голову и прикрыла глаза. На лице выделялись пышные ресницы, блестящие тени на веках и глянцевые губы.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.