«Черненькая» из ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская стала одной из первых участниц звездного коллектива и покорила своей красотой практически все постсоветское пространство

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Начинала артистка с Аленой Винницкой с мега-хита от Меладзе «Попытка номер 5», в свое время пела в ВИА Гра вместе с Верой Брежневой и Анной Седоковой – этот состав считается «золотым» среди всего изобилия и вариаций ВИА Гры в разные годы существования музколлектива.

Продюсеры Меладзе и Костюк, в свое время, нашли настоящий бриллиант в виде Нади – как оказалось, девушка была не только привлекательна внешне, но и талантлива, позитивно мыслит и не оставляет своих поклонников по сей день равнодушными после знакомства с собой и своим творчеством.

Сейчас Мейхер-Грановской 37 лет и она продюсер, сценарист, бизнес-леди, дизайнер и сольная певица, а также мама троих детей.

Ранее мы сообщали, Мейхер-Грановская в белом платье восхитила сеть. Улыбающаяся певица позировала, сидя на стуле и закинув ногу на ногу. От пикантного фото мурашки по коже. Надежда дерзко смотрит в кадр.

Также мы рассказывали, как певица покорила публику, без тени смущения посветив шикарным бюстом. Красотка подняла руки к голове таким образом, что и без того ее пышная гордость стала еще более выразительной.

"На смену радости— печали...На смену любви — равнодушие .., на смену жизни— только ЖИЗНЬ ... Если мы улыбаемся — душа жива. Если глаза горят — душа счастлива. А если она счастлива — опыт , который ей необходимо было приобрести в этой жизни, осуществляется и я на правильном пути...", - подписала фото Надежда.

Напомним, знойная Мейхер задрала ногу и показала, что спрятала под экстра-мини

А еще Politeka писала, что Мейхер расставила ноги и показала свой самый соблазнительный наряд

Также Politeka сообщала, что Мейхер в глубоком декольте показала, за что ее любят миллионы мужчин