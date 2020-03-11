Анна показала, как проводит время в танцевальном зале

Украинская певица MARUV показала, как занимается в спортзале в стильном спортивном костюме

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила поделиться в разделе Стори информацией о том, как проходят ее занятия, сообщает Politeka.

Не секрет, что прославилась певица именно благодаря откровенным и вызывающим танцам, а также откровенными нарядами, подчеркивающими ее фигуру. Похоже, чтобы постоянно удивлять публику и подогревать интерес к собственной персоне и своим работам, Анне приходится много тренироваться.

Звезда проводит в танцевальном и спортзале много времени. В этот раз она показала, как растянулась в шпагате в сером обтягивающем костюме и показывает "всю себя". Артистка позировала без макияжа и с распущенными волосами ярко-синего оттенка.

Стоит отметить, что несколько месяцов тому назад звезда жаловалась на то, что не может сесть на нормальный шпагат. Однако благодаря труду и занятиям она, похоже, решила данную проблему.

Ранее звезда решила снова подогреть интерес к своей персоне самым излюбленным образом - публикацией из последней фотосессии в неоново-розовых тонах.

Не секрет, что прославилась певица именно благодаря откровенным и вызывающим танцам, а также дерзкими фотосессиями в латексе. Похоже, отходить от этого стиля она не собирается и с каждым разом ее новые работы становятся все менее зацензуренными.

Анна представила фото, на котором видна лишь ее пятая точка обтянутая в розовое кружево. Также можно заметить массивные брослеты и украшения на руках звезды и в завершении - массивные розовые кроссовки с чулками такого же цвета.

Новая композиция певицы вышла под названием "В стиле киски" и уже вызвала волну негодования среди поклонников и обычных пользователей Инстаграм. Недовольными люди оказались именно из-за откровенной фотосессии и слов новой песни Анны.

«"Новая сила киски" и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках», – коротко написала Корсун под снимком.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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