Экс-ВИА Гра - "рыженькая" - Альбина Джанабаева, покрасовалась на камеру в стильном наряде

Супруга известного российского исполнителя Валерия Меладзе на новом своем фото предстала в элегантном образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой:

«Поделитесь друзья, какую музыку слушаете и есть ли среди вас любители шансона? Какую женскую песню из этого репертуара можете посоветовать, чтоб за душу взяла, и не отпускала...... очень надо», - подписала артистка свой новый пост. На снимке видно, что Альбина в платье или комбинации с глубоким декольте, а то и вовсе в одном бра. Кроме того, она эффектно спустила с плеч свой плащ и загадочно смотрит вдаль.

Поклонники звезды отметили, что фотосессия исполнительницы получилась привлекающей внимание и что именно эта серия студийных кадров подчеркивает красоту певицы. Были и такие, которые отметили, что на фото Альбина очень похожа на Анджелину Джоли.

Ранее Джанабаева, которая вот уже шесть лет как замужем за известным российским певцом Валерием Меладзе, в День всех влюбленных удивила снимком. По случая праздника звезда поделилась романтичным фото в холодных серых тонах. На нем она стоит спиной к камере в блестящем серебристом костюме и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

«Amore, Ahava, L'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», - подписала снимок Джанабаева.

Поклонники звездной пары тут же принялись выражать свое восхищение снимком.

«счастья Вам и любви с праздником дорогие Валерий и Альбиночка», «Это правильно!!! Альбиночка с Праздником Вас!!! Желаю чтоб в Вашем доме всегда была только любовь и взаимопонимание!», «Вы - шикарная пара», «Любите и будьте любимыми!», «Валера улыбнись любимой!», «Прости! Ты был моей ошибкой!», - пишут люди.

Напомним, что горячая экс_ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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