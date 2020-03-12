Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая входила в группу Nikita, показала неприличные игры с подругами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Women in black 💋 Чемоданы не собраны - ничего страшненького. До вылета ещё 7 часов»,- говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко с подругами в одних боди читают женские журналы. Как можно заметить, дополняют образы звезд полотенца на головах и очки.

«Бомбиты!», «Ох, невероятные», «красотки!», «какое огнище», «прям фетиш», «богические!», «вот это красота! Глаз оторвать нельзя!», - пишут они.

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Артистка позировала плавая в воде в темном купальнике. В своих сториз Dj Nana показала подкачанное тело, а также, вероятно, свою грудь в открытом купальнике крупным планом.

В своем же посте артистка-красотка позировала сидя за столом, а перед ней предстала аппетитная картина: борщ, перец и даже чеснок. При этом на фото снято, как камера телефона фотографирует "нависшую" над всеми этими украинскими гастрономическими богатсвами грудь:

«Поиграем? 😜Игра называется "Что лишнее". Пиши в комментариях, что на фото лишнее👇». Фолловеры Насти, как всегда, активны и пишут свои варианты ответа, а также делают артистке комплименты.

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