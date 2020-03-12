Скандально известная украинская певица MARUV подогрела интригу к своему новому скандальному проекту

На своей странице в социальной сети Instagram звезда напомнила о необычной музыкальной работе "В стиле киски", которая была воспринята публикой весьма неоднозначно, сообщает Politeka.

На новых кадрах звезда показала себя в розовом коротеньком платье, тогда как девушки из подтанцовски остались в одном лишь кружевном белье бледно-розового и белого оттенка. При этом девушки попрыгали на мячиках, а Анна показала милого сфинкса на своих руках.

Провокационный и даже откровенные кадры весьма разозлили пользователей, которые посчитали ролик «полной деградацией»:

«Деградация в деле 🤮 блевать от такого охота 👎», «Блин, так любила MARUV...но это что?? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️», «Следующая песня будет про силу очка. А вы что подумали?😂», «Мир сошёл с ума.. 🙄🙄🙄деградация полным ходом...👎», «Херня полная», «На какой контингент рассчитана эта хрень? Тупых малолеточек?».

Ранее MARUV показала, как занимается в спортзале в стильном спортивном костюме. На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила поделиться в разделе Стори информацией о том, как проходят ее занятия.

Не секрет, что прославилась певица именно благодаря откровенным и вызывающим танцам, а также откровенными нарядами, подчеркивающими ее фигуру. Похоже, чтобы постоянно удивлять публику и подогревать интерес к собственной персоне и своим работам, Анне приходится много тренироваться.

Звезда проводит в танцевальном и спортзале много времени. В этот раз она показала, как растянулась в шпагате в сером обтягивающем костюме и показывает "всю себя". Артистка позировала без макияжа и с распущенными волосами ярко-синего оттенка.

Стоит отметить, что несколько месяцов тому назад звезда жаловалась на то, что не может сесть на нормальный шпагат. Однако благодаря труду и занятиям она, похоже, решила данную проблему.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть