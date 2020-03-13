Знаменитая артиска Ани Лорак показала трогательный ролик с повзрослевшей дочерью

В этот раз певица показала в социальной сети Инстаграм необычное видео с повзрослевшей красавицей-дочерью Софией, пишет Рoliteka.net.

После развода с Муратом Каролина принялась активно заниматься карьерой и строить жизнь в РФ. Причем дочь певицы осталась с ней и сейчас учится в московской школе. Сама звезда довольно редко показывает ребенка, ограждая ее от светской жизни и не балуя вниманием камер.

В Москве прошла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». По этому поводу звезда с гордостью показала дочь в образе принцессы. Образ дополнили белые кроссовки. Личико Софии украшали стразы.

«Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка», – коротко подписала новый ролик в Инстаграм Каролина. Пользователи тут же отреагировали и написали сотни комментариев в адрес мамы и дочери.

Ранее также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отсктригла Анна Седокова, удивив новым стилем.

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