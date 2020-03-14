Украинская певица MARUV представила последние кадры, отснятые во время работы над последним клипом "Сила киски"

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила подогреть интерес к последнему проекту, который представила вчера и тут же вызвала бурную реакцию в сети Инстаграм, сообщает Politeka.

В новом клипе певица примерила на себя образ куклы Барби для взрослых и показала последнюю серию кадров со съемок. В клипе Анна сменила несколько нарядов, засветившись также в очередном латексном комбинезоне.

Длинные волнистые волосы звезды также привлекли к себе много внимания. Многим понравился наряд и образ Анны, однако сам клип и слова песни вызвали волну критики. По мнению многих пользователей сети, Корсун перестаралась с высмеиванием в клипе и перемудрила с образами.

Отметим, в ролике девушки из подтанцовки остались лишь в нижнем белье и в откровенных позах прыгали на мячах, хвастались своей фигурой и танцевали перед лицом певицы.

«И последняя доза шок контента😉 Всем peace ✌️ @shlakoblochina feat @fearmuchella #НоваяСилаКиски ❤️❤️❤️», – написала под снимками Анна, предвкушая волну комментариев в свой адрес.

Ранее MARUV удивила естественным видом без макияжа. Анна является любительницей удивить не только яркими латексными образами на выступлениях, но еще и провокационными и весьма откровенными танцами во время концертов.

Так, на представленных кадрах – небольших роликах в Стори – звезда показала себя полностью без макияжа и каких-либо укладок. Примечательно то, что волосы звезды уже отрасли и темные корни очень заметны на выкрашенных в синий цвет волосах. Также лицо артистки привлекает внимание к себе тем, что без какого-либо макияжа и маскирующих средств оно выглядит заметно пухлее.

Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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