Экс-участница Nikita Анастасия Кумейко предстала на новых кадрах в соцсети перед публикой в мега-откровенном наряде

Артистка показала часть своей шоу-программы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти. Dj Nana показала, как танцует с шоу-балетом - и Настя, и ее "девочки" были, вероятно, в латексных нарядах: мини-платьях и боди и с внушительными декольте.

Сама Кумейко отличалась немного от остальных, как главная звезда на сцене - была в черном наряде, а ее танцовщицы в нарядах с элементами алого цвета.

Девчонки зажгли нешуточным танцем на сцене, всячески извиваясь - они привели публику восторг. После танца, Анастасия стала за диджейский пульт и продолжила свое выступление музхитами.

Напомним, Анастасия Кумейко "изогнулась, как русалочка", позируя в купальнике. Она держала ноги и руки наружу, а ее тело было в воде.

На снимке Кумейко частично засветила свою грудь и видно, что артистка в целом находится в отменной физической форме.

Позировала артистка также в стильной солнцезащите на фоне потрясающей красоты водной глади и при естественном освещении.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко вместе с подругами якобы читали журнал, после чего все втроем прыгали в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.

«Прочитав новости о мировом кризисе, решили немного охладиться», - говорится в описании.

Фанаты восхитились красотой моделей.

«Богини», «вот это бомбы!», «настоящий шик», «купальники огонь», «купальники отпад», «сексуальны», - написали они.

Напомним также, что Анастасия Кумейко порадовала поклонников, показав, как ее тело было в воде и выпятив при этом свои подкачанные ягодицы прямо на камеру.

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