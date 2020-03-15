Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, не смотря на свой возраст, продолжает восхищать сеть

Как передает Politeka, 50-летняя артистка достаточно активно ведет свою Instagram-страницу и часто радует поклонников разнообразными видеороликами и снимками.

На этот раз, Бледанс показала несколько снимков в эффектных образах, сделанных с ее звездным коллегой, российским комиком Павлом Волей.

Таким образом актриса решила поздравить Павла с днем рождения.

«Паша, дорогой, с Днём Рождения! Пусть всегда только хорошее тебе, Ляйсанчику и деткам. Ну, и полные залы, конечно!», - написала Эвелина.

Пользователи соцсетей присоединились к поздравлениям, при этом отметив, что артистка выглядит, как всегда сногшибательно.

«Бледанс шикарна как всегда ❤️», «Счастье вам и долгих лет», «Красотка», «Вы самая классная из всех, кого можно увидеть по тв!!!», « Вот зачем такие фото выкладывать, он женатый человек» - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что актриса и телеведущая - соблазнительная "медсестра" из "Маски-шоу", кажется не стареет. Звезда, которая уже давно живет и работает в РФ, похвасталась удивительной подтянутой фигурой на камеру посреди собственной кухни.

Так, помимо прочего, артистка в своих сториз в Instagram спросила у фолловеров, оставлять ли ей новое платье, которое сейчас на ней - якобы звезда открыла новую коробку с вещами и все не может определиться. На Бледанс был цветастый, вероятно, шелковый сарафанчик на тонких бретелях. Но самое интересное, что звезда сети и ТБ, позируя на камеру в нем буквально выпячивала в объектив свою грудь, анатомические особенности строения которой или же сделанные уже хирургами, бувально торчали под платьицем.

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