У многих актеров советского кинематографа есть семья, а в частности дети и внуки

Как же выглядят внуки знаменитостей, читайте далее.

У уже умершего Олега Табакова есть 21-летняя внучка Анна. Она учится за границей, изучает историю искусства, пишет pic-words.com. Анна пока не задумывается о карьере артистки. Поклонники пишут девушке массу комплиментов в соцсетях и отмечают, что с такой внешностью ей нужно сниматься в фильмах.

У актера Олега Стриженова есть 19-летняя внучка, Александра. Девушка снимается в кино. Критики и зрители уверены, что у красотки есть талант, который передался ей по наследству.

Александра планирует продолжить актерскую династию и хочет поступать в один из театральных ВУЗов.

Актер и дедушка Евгений Евстигнеев умер давно и не видел успехов своей внучки Софьи. Девушка уже получила актёрскую профессию в театральном институте. Поклонники надеются, что она снова прославит фамилию родственника.

Полина Виторган, внучка Эммануила Виторгана, освоила актерскую профессию. Девушка выросла в за кулисами театра и не мечтала о другой профессии.

Внучка Михаила Боярского, Екатерина, очень привлекательна и успела завоевать популярность в Инстаграм. Девушка заканчивает учебу. О том, хочет ли она стать актрисой, пока ничего неизвестно.

Напомним, Екатерина Боярская поделилась сториз. На кадрах девушка в розовой майке с огромным декольте начала прыгать, при этом ее огромные прелести тряслись вместе с ней.

Ее образ был необычным по сравнению со всеми ее фото. Екатерина сделала хвостики, накрасила ярко глаза, в уши надела розовые кольца-серьги, а губы накрасила темно-розовым блеском. На видео она наложила маску с наклейками на щеках: «Малышка». Также она жевала жвачку.

Ранее мы писали, что во время интервью ведущая Ирина Шихман спросила у Боярского, кого он считает врагами России.

Артист удивил ее ответом, заявив, что ими являются "все, кто против нас". Шихман была не согласна. По ее мнению, Россия на мировой арене сама выступает против всех.

"Прав тот, кто сильный, вот и все. А мы должны быть правы, потому что мы это заслужили. Правда в силе, конечно", - сказал он.

Напомним, внучка Боярского выставила напоказ пышные прелести

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