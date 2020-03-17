Каролина показала, как отдыхает во время отпуска

Знаменитая артиска Ани Лорак удивила ярким фото в новом спортивном образе

В этот раз певица показала счастливую себя после недолгого молчания в социальных сетях. Несколько дней певица не обновляла Инстаграм, за исключением раздела Стори, пишет Рoliteka.net.

Сегодня же звезда решила показать сильный снимок, сделанный во время отдыха певицы. Причем позировала артистка в спортивной джинсовой куртке с утеплением, черной кепке с эмблемой спереди, а также черной кофте, которую можно заметить под низом теплой верхней одежды звезды.

На лице Каролины - легкий макияж, с акцентом на пухлые, даже больше чем обычно, губы. Последнее, к слову, поклонники отметили в комментариях под постом, обсудив внешность звезды.

«Есть время подумать, побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос. ✨ Как Вы? #onlylove #positivevibes💯👍👍», – написала Каролина под фото.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Красивая💋», «Каролиша😍 думаем о вас ❤️ бесконечно любим 😘», «Хорошо . Слушаю ваши песни и уже хорошо на душе . Каролин , берегите себя пожалуйста, вы наше сокровище 😍😍😍😘😘😘😘. Любим вас 💜», «Милашка😍😍😍😍какая красивая😍😍😍😍», «Красотка ♥️♥️♥️♥️♥️», «Beautiful Queen».

До этого Ани Лорак показала трогательный ролик с повзрослевшей дочерью. Певица показала в социальной сети Инстаграм необычное видео с повзрослевшей красавицей-дочерью Софией.

После развода с Муратом Каролина принялась активно заниматься карьерой и строить жизнь в РФ. Причем дочь певицы осталась с ней и сейчас учится в московской школе. Сама звезда довольно редко показывает ребенка, ограждая ее от светской жизни и не балуя вниманием камер.

В Москве прошла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». По этому поводу звезда с гордостью показала дочь в образе принцессы. Образ дополнили белые кроссовки. Личико Софии украшали стразы.

«Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка», – коротко подписала новый ролик в Инстаграм Каролина. Пользователи тут же отреагировали и написали сотни комментариев в адрес мамы и дочери.

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