Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала роскошное тело на отдыхе в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, звезда позирует в прозрачном купальнике, демонстрируя поклонникам идеальное тело. Дополняет образ певицы элегантные очки. А подняв руки Кумейко показала, чем ее наградила природа.

«Божественная», «идеальное тело», «очень красивая», «невероятный вид», «кровь с молоком», «прекрасно выглядишь», - пишут они.

До этого мы писали, что экс-участница Nikita Анастасия Кумейко предстала на новых кадрах в соцсети перед публикой в мега-откровенном наряде.

Артистка показала часть своей шоу-программы. Dj Nana показала, как танцует с шоу-балетом - и Настя, и ее "девочки" были, вероятно, в латексных нарядах: мини-платьях и боди и с внушительными декольте.

Сама Кумейко отличалась немного от остальных, как главная звезда на сцене - была в черном наряде, а ее танцовщицы в нарядах с элементами алого цвета.

Девчонки зажгли нешуточным танцем на сцене, всячески извиваясь - они привели публику восторг. После танца, Анастасия стала за диджейский пульт и продолжила свое выступление музхитами.

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