Анна примерила на себя нежный образ и осталась в одном белье ради новой фотосессии

Украинская певица MARUV устроила стильную фотосессю в необычном белье с кружевами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила показать, несколько ярких кадров из последней фотосессии в кружевном белье розово-бежевого оттенка, сообщает Politeka.

Так, в этот раз звезда показала себя в необычном белье, а также в волнообразной накидке с рюшами, черных чулкках и полупрозрачных черных перчатках. Волосы певицы привычно оставила распущенными, а на ее лице можно заметить легкий макияж.

Примечательно, что подпись под снимками несет совсем другой посыл, нежели откровенные фото. В примечании под снимками Анна рассказала о своих личных секретах здоровья. Особенно важных в этот период, когда нужно быть бдительными в этом вопросе:

1. Самое первое и важное — это питание! Мы — то, что мы едим, и поэтому на период карантина лучше стать вегетарианцем, а ещё лучше вегетарианцем - сыроедом. Я сама не сыроед, просто время от времени устраиваю себе такие недели детокса.

Именно такое питание помогает мне быть всегда в тонусе во время гастролей и очень плотного рабочего графика. Это самый прочный и проверенный годами способ.

2. Никакого сахара!!!!!! 3. Раз в неделю устраиваю себе день голодания! Особо крутые могут позволить себе сухое голодание, но я пока что не из их числа)))

4. Спорт. Тренировки Табаты или практикую йогу (сейчас я делаю обе). Вы можете посмотреть что-то в Ютубчике) Тренировки Табаты тоже есть в Ютубе разных видов и сложностей.

5.Кушаю спирулину и продукты где много йода. Йод-это топливо для щитовидной железы, которая ответственная за вывод токсинов и прочего мусора из организма.

6.Позитивное мышление и пить много воды (я пью много горячей, хотя пишут что это вредно, но по моим ощущениям все отлично, особенно после порции жирной еды или при изжоге)», – рассказала Анна.

До этого артистка предстала с привычным ярким макияжем на лице и в полупрозрачной кофте, из-под которой заметно белье, в черном пиджаке и в короткой юбке. Однако из-за короткого и откровенного наряда Анна засветила лишнее - свисающие бочка. Обтягивающий наряд, похоже, заметно выделил ее фигуру.

Однако многие пользователи сети не были равнодушны и как всегда написали довольно острые комментарии в дарес звезды, не забыв при этом пократиковать ее фигуру.

«Кто уже смотрел @studiasoyuz со мной и @vadimgalygin ?Если ещё не видели, то ищите в интернете)))) я тоже сейчас ищу 😂😂😂», – подписала новые фото артистка.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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