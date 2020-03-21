Украинская певица MARUV показала, как развлекается дома под зажигательную музыку

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила показать, как периодически устраивает мини мастер-классы по танцам перед камерой у себя дома, сообщает Politeka.

Так, в этот раз звезда предстала в домашнем виде во время зажигательного танца. Днем ранее артистка представила похожий ролик с коллегой, в котором плясала под песню знаменитой российской группы.

Сегодня же Анна похвасталась более скромным видео с подругой, с которой периодически показывает танцевальные движения во время веселых видео для «Тик-Тока».

Во время своего танца Анна позировала без макияжа, в обтягивающем черном гольфе с множеством мелких надписей белым цветом и черной юбке свободного кроя. Дополнить наряд певица решила тонкими капроновыми колготками такого же цвета.

Как и ранее, волосы звезда решила не укладывать, а просто оставила те распущенными и показала тем самым довольно заметно отросшие корни своих темных волос.

Ранее Анна рассказала о своих личных секретах здоровья. Особенно важных в этот период, когда нужно быть бдительными в этом вопросе:

1. Самое первое и важное — это питание! Мы — то, что мы едим, и поэтому на период карантина лучше стать вегетарианцем, а ещё лучше вегетарианцем - сыроедом. Я сама не сыроед, просто время от времени устраиваю себе такие недели детокса.

Именно такое питание помогает мне быть всегда в тонусе во время гастролей и очень плотного рабочего графика. Это самый прочный и проверенный годами способ.

2. Никакого сахара!!!!!! 3. Раз в неделю устраиваю себе день голодания! Особо крутые могут позволить себе сухое голодание, но я пока что не из их числа)))

4. Спорт. Тренировки Табаты или практикую йогу (сейчас я делаю обе). Вы можете посмотреть что-то в Ютубчике) Тренировки Табаты тоже есть в Ютубе разных видов и сложностей.

5.Кушаю спирулину и продукты где много йода. Йод-это топливо для щитовидной железы, которая ответственная за вывод токсинов и прочего мусора из организма.

6.Позитивное мышление и пить много воды (я пью много горячей, хотя пишут что это вредно, но по моим ощущениям все отлично, особенно после порции жирной еды или при изжоге)», – рассказала Анна.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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