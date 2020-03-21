Звезда российской эстрады и любительница гастролей на оккупированных территориях Донбасса Анна Семенович решила показать свой потенциал

40-летняя певица поделилась в Instagram откровенным фото, на котором продемонстрировала роскошную фигуру, передает Politeka. На снимке звезда в купальнике, босоножках на высоком каблуке и накинутым на плечи шелковом шарфе.

Артистка стоит в полоборота, согнув одну ногу в колене, а руку закинув за голову. Положение, в котором она позирует, позволяет рассмотреть природные богатства красотки, которая всему миру показывает, что в 40 «жизнь только начинается».

«Так хочется ярких красок ................ 🌟», – подписала черно-белый снимок дива.

В комментариях пользователи не пожалели комплиментов, однако были и те, кто заподозрил певицу в злоупотреблении фоторедактором.

«Вот это 💋💋💋💋❤️❤️ понимаю красотищеееее😍😍😍🔥🔥😮», «Даже в черно- белых красках Вы очень яркая и цветная!!!😍», «Я бы назвал это фото иначе.. ТАК ХОЧЕТСЯ ЗАМУЖ...)))», «Зачетный фотошоп, качественный🔥 Мне понравилось», «Шикарная киска❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Суперженщина!», «Надо выходить замуж и счастливо зажить, и чтобы в доме звучал детский смех, а не иметь желание на яркие краски», «Просто сексуальная Аннушка😍😍😍😍🤗🤗🤗», – пишут фанаты.

Немногим ранее Семенович похвасталась красивой фигурой в легком платье. Анна предстала в цветастом наряде, который подчеркнул ее немаленькие формы и тонкую талию. Красотка подняла платье и показала стройные ножки, которые украшает яркий педикюр.

Завершили образ знаменитости соломенная шляпка и длинная косичка, уложенная на плечо. Макияж с акцентом на пышные ресницы дополнил образ.

Напомним, пышногрудая Семенович засветила самое сокровенное в легком халатике.

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович нашла себе развлечение на карантине, показывая "дыньки".

Также Politeka сообщала, что Семенович без стеснения выставила пятую точку в окно.