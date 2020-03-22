Российская телеведущая Анфиса Чехова, порадовала поклонников новым фото

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В своем микроблоге Чехова поделилась с фолловерами антистрессовой терапией.

Телеведущая рассказала, как справляться с очень серьёзными переживаниями, тревогами, стрессами и страхами, сопроводив пост новой фотографией на фоне красивого морского пейзажа.

На снимке, который сделан во время путешествия по жарким странам, Анфиса сидит на гимнастическом коврике и демонстрирует свою идеальную по пропорциям фигуру, которую называют «песочные часы».

«Так вот, если вас накрыло такими эмоциями, что с этим сложно справится самостоятельно - просто начните раскачиваться.

Стоя, с пятки на носок, со средней амплитудой.

Или в кресле качалке, или на качелях. Или сидя со скрещенными ногами, просто раскачивайте тело взад-вперед.

Вы увидите как вам полегчает», - написала телеведущая.

Она объяснила, что когда все люди были младенцами и плакали, то родители носили на руках и качали, в кроватке или коляске, чтобы успокоить.

«Эти воспоминания и чувства зафиксировались у нас на уровне подсознания, и даже теперь, в нашем взрослом состоянии, простое раскачивание тела, может принести нам успокоение.

Так что, если тревога о будущем, страх болезни или финансового краха взял над вами верх - просто качайтесь! Удивитесь, насколько это помогает😉», - отметила Чехова.

Пользователи в соцсетях поблагодарили Анфису за столь ценные советы.

«Вы не только красивая, но и одухотворенная👍», «Супер совет 👍притом, что иногда неосознанно я сама качаюсь, потом такая стоп. что я делаю? А это вон оно как😁», «

Спасибо вам вы всегда находите способ выйти из ситуации», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Чехова, которая любит путешествовать, но в настоящее время, как и многие другие, вынуждена самоизолироваться дома, поностальгировала в соцсети. Ведущая опубликовала фото с одной из своих поездок в горячие страны. Звезда предстала в восхитительном летнем сарафане, что выгодно подчеркнул ее великолепную фигуру.

Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».