Украинская певица MARUV в необычно-скромном образе появилась вместе с мужем на стильных снимках

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила показать несколько ярких кадров из последней фотосессии и анонсировать работу над новым туром, в котором планирует рассказать об истории своего успеха, сообщает Politeka.

На новых фото певица в стильных черных брюках и белой блузе появилась в компании коллег и своего супруга. Артистка позировала с довольной улыбкой и серьезно смотрела в объектив. В подписи же звезда рассказала о недавно возникшей идее - создании благотворительного проекта "Начало", который может стать интересен школьникам.

«У меня с @alexanderkorsun появилась идея сделать тур по школам Украины и провести там мотивационные лекции для школьников совершенно бесплатно. Я хочу поделиться своей историей успеха, с какими трудностями сталкивалась, как их преодолела, что помогает мне достигать своих целей, быть счастливой и успешной. Как то вечером мы с мужем встретились с нашими подругами и я рассказала им о нашей идее», – написала Анна.

При этом звезда отметила, что одна из ее подруг предложила добавить лекцию для учителей и родителей, в которой бы объяснялось как мотивировать и вдохновлять своих детей, понимать что у них сейчас в голове, рассказать об устройстве подростковой и детской психики, как растить их гармоничными и счастливыми людьми.

«Мы уже побывали в моей родной школе @liceum.tv и с удовольствием приедем ещё во множество школ🙌 К сожалению карантин нам чуть подпортил планы на эту весну, но осень ещё у нас впереди», - написала Анна в завершении.

До этого артистка предстала с привычным ярким макияжем на лице и в полупрозрачной кофте, из-под которой заметно белье, в черном пиджаке и в короткой юбке. Однако из-за короткого и откровенного наряда Анна засветила лишнее - свисающие бочка. Обтягивающий наряд, похоже, заметно выделил ее фигуру.

Однако многие пользователи сети не были равнодушны и как всегда написали довольно острые комментарии в дарес звезды, не забыв при этом пократиковать ее фигуру.

«Кто уже смотрел @studiasoyuz со мной и @vadimgalygin ?Если ещё не видели, то ищите в интернете)))) я тоже сейчас ищу 😂😂😂», – подписала новые фото артистка.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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