Популярная телеведущая Анфиса Чехова призналась, почему решилась на операцию
Об этом звезда рассказала в своем Instagram, передает Politeka.net.
По словам Анфисы Чеховой, она решила обратиться за помощью к медикам из-за проблем с венами на ногах.
Популярная телеведущая обратилась к флебологу. Опытный специалист порекомендовал Анфисе Чеховой не терять время и провести хирургическое вмешательство. Как призналась звезда телевидения, перед операцией она очень волновалась из-за наркоза.
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"Страшно. Что будет-то?", – задалась вопросом звезда в своем Instagram.
Через какое-то время Анфиса Чехова вышла вновь на связь со своими поклонниками и заявила, что операция прошла успешно.
"Наркоз прошел хорошо – обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось, операция прошла хорошо", - добавила телеведущая в социальной сети.
Проблемы с венами далеко не единственные, от которых страдает Анфиса Чехова. Ранее звезда признавалась, что переживает о состоянии своего позвоночника. Еще в декабре 2019 года у артистки нашли протрузию шейного отдела, из-за чего у нее появилось расстройство памяти.
Ранее мы рассказывали о том, что Анфиса Чехова бесстыдно посветила стройными ножками в коротком черном платье. Девушка позировала на красном диване, расположившись на подушках с чашечкой горячего напитка. Несмотря на помпезность окружающей обстановки, от фото веет уютом и теплотой. А улыбающаяся Анфиса выглядит просто роскошно.
"Я вообще в шоке от того какой роскошный отель мы отыскали в Санкт-Петербурге. Находится в центре, 10-15 минут от вокзала, и окна выходят прямо на разводные мосты", - сообщила под фото знаменитость.
«Отличного отдыха», «Шик», «Потрясающе красиво», «По царски отдыхаете», «Королевишна Анфиса», - поддержали ее отчаянные поклонники в комментариях под публикацией.
Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».