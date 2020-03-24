У комика уже есть взрослая дочь

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с тайной миссией отправились в ОАЭ

Об этом пишет Стархит, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Как известно, в декабре 2019 года пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов.

Выяснилось, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова узаконить отношения решили неспроста, поскольку звездная пара готовилась к одному из самых важных событий в своей жизни.

На днях пара стала родителями - у них на свет появился ребенок. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», - добавил источник из окружения звездной пары.

Звездные супруги уже более двух недель отдыхают в ОАЭ, где, судя по всему, отмечали день рождения Брухуновой. 31-летняя жена российского юмориста часто выкладывала в свой Instagram фото, на которых не скрывала фигуру. Вероятно, пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, а эта процедура могла обойтись Евгению Петросяну в 5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что несчастье обрушилось на Татьяну Брухунову. В частности, 31-летняя жена комика Евгения Петросяна рассказала подробности перенесенной операции.

Один из внимательных фолловеров поинтересовался у Татьяны, носит ли она когда-нибудь каблуки, на что та призналась, что ей запретили медики после операции на венах, которую ей сделали в Медицинском центре А.Н.Бегмы.

"А вы ходите на каблуках?" - "После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года... Мне очень повезло и операцию провёл лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей о которых нужно помнить".

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».