Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с тайной миссией отправились в ОАЭ
Об этом пишет Стархит, ссылаясь на свои осведомленные источники.
Как известно, в декабре 2019 года пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов.
Выяснилось, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова узаконить отношения решили неспроста, поскольку звездная пара готовилась к одному из самых важных событий в своей жизни.
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На днях пара стала родителями - у них на свет появился ребенок. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.
«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», - добавил источник из окружения звездной пары.
Звездные супруги уже более двух недель отдыхают в ОАЭ, где, судя по всему, отмечали день рождения Брухуновой. 31-летняя жена российского юмориста часто выкладывала в свой Instagram фото, на которых не скрывала фигуру. Вероятно, пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, а эта процедура могла обойтись Евгению Петросяну в 5 млн рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что несчастье обрушилось на Татьяну Брухунову. В частности, 31-летняя жена комика Евгения Петросяна рассказала подробности перенесенной операции.
Один из внимательных фолловеров поинтересовался у Татьяны, носит ли она когда-нибудь каблуки, на что та призналась, что ей запретили медики после операции на венах, которую ей сделали в Медицинском центре А.Н.Бегмы.
"А вы ходите на каблуках?" - "После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года... Мне очень повезло и операцию провёл лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей о которых нужно помнить".
Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.
Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.
Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».