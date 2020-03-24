Популярная российская актриса Эвелина Бледанс порадовала поклонников неожиданным откровением и не менее горячей выходкой



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Нашла свою личную Золушку! Забуду об уборке, но возвращаться буду всегда в чистый дом…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Бледанс позирует с широко расставленными шагами и в кофте с глубоким декольте, из-за чего в кадр попадают роскошные формы звезды. Также уточним, что между ног актрисы виднеется робот-пылесос. Однако поклонники сети больше обратили внимание на внешность кумира.

«Роскошная, как и всегда», «боже, вот это изгибы! Нельзя насмотреться», «прям девочка девочка», «Причёска у вас просто отпад 🌹🌹🌹 такая нежная и безумно красивая», «всем бы так в ваши года выглядеть», - пишут они.

До этого мы писали, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала, как отдыхает в баре.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На первом снимке Бледанс стоит с бокалом пива на фоне стены в пивном пабе. На ней надета плиссированная юбка и черная кофта. Волосы артистки игриво заплетены в два колоска. На втором снимке Бледанс сидит за столом. В руках у нее красуется крендель.

«После съемок ужинаю с одним кренделем в нетипичном пивном ресторане. Как насчет пивка? (в небольших дозах полезно для нашей кожицы)», - написала Бледанс под фотографиями.

Поклонники сразу же взялись хвалить артистку за прекрасную форму, а также интересоваться, с кем именно она отправилась на ужин. Фото Бледанс набрало почти 9 тысяч комментариев.

Напомним, что Эвелина Бледанс устроила горячие игры с роскошной блондинкой: "Показывайте больше...".

Как сообщала Politeka, горячая Бледанс удивила помолодевшим видом: «Задаст жару».

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