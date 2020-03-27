В сети уже несколько дней обсуждают новость о том, что у супермодели Беллы Хадид есть "дочка"

Как оказалось, интернет-пользователи заметили нереальное сходство между мировой знаменитостью и московской школьницей под ником kira_keipi в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Особенно сходство двух красоток можно заметить, сравнив фото девочки и снимки Беллы до пластики.

Белла Хадид до и после пластики:

Девочка получила большую популярность после вирусного видео, обнародованного на днях. Тогда пользователь сети снял ребенка в московском метро и опубликовал кадры в TikTok с подписью "Дочка Беллы Хадид в Москве".

После этого Кира получила популярность в Инстаграм. За три дня на нее подписались более 7000 человек. Под каждым постом люди отмечают Беллу Хадид и пишут Кире, как же она походит на знаменитость.

"Просто сегодня и вчера мои друзья скидывали мне фотографии, а я и как бы просто, я не знаю, с чего вы это взяли, но я не обижаюсь", - написала девочка в одном из постов.

Снимки школьницы также опубликовали в одной из групп.

«ДОЧКА БЕЛЛЫ ХАДИД» ЗАВЕЛА INSTAGRAM, и у нее уже больше 7 тысяч подписчиков! Московская школьница Кира, которую в Сети сравнивают с моделью, говорит, мол, не ожидала такой популярности и не видит большого сходства с Беллой", - написано в посте.

"Вообще-то очень похожа😂😂 особенно до водички с лимоном", "Типичная русская школьница😂", "мне кажется когда она подрастёт, у нее пройдёт детская округлость и будет похожа🤪", "У нее что ли дочка есть ?))", "Ну правда похожа очень , если честно, то Белла именно такой простой внешности и есть , особых красот не наблюдается в ее внешности", "Взгляд очень похож", "Реально похожа", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".