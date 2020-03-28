Известная певица, бывшая солистка группы "Серебро", Ольга Серябкина (Molly) позировала в соблазнительном виде

Поклонники звезды создали фан-страничку, куда выкладывают различные фото своего кумира, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних снимков красотка предстала в одном лифчике. Кружевное белье подчеркнуло прелести Ольги, кусочек которых задела камера.

Бюстгалтер держался на тонких лямках, которые едва ли не впились в плечи красотки.

Сама Оля, вероятно, находилась возле зеркала. Певица наносила на губы розовую помаду. Девушка приоткрыла рот и смотрела в сторону.

На глазах красотки блестели тени золотистого оттенка, а пышные ресницы подчеркнула тушь.

"Чем ярче помада, тем больше шансов, что тебя услышат. 💖", - написали авторы поста.

За 11 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Но меньше шансов целоваться)))", "Самый громкий крик - тишина", "Я бы тебя и без помады услышал!!!", "Я -слушаю внимательно", "Очаровашка 👏🔥", "Оля ты супер 👏 🌹🌹🌹", "Эх бабские проблемы!!", "Серябкина, ты - талантливая девушка! Когда все смотрят на твои округлости, пытаясь вылить либо слюну, либо желчь, я вижу одаренную, непустую девушку, которая на многое способна. Есть в тебе какая-то неуловимая изюминка, свой шармовый стиль. Не потеряй его! Ты глубже, чем думаешь", "Ааа вон оно что ))", "Оттенок очешуительный", "Ага. Чем помада ярче , тем вас слышнее", - написали пользователи сети.

Напомним, фанаты Оли Серябкиной разместили фото, на котором она позирует в черном купальнике и сеточке на бедрах. На фото можно заметить упругий пресс, тонкую талию и стройные ножки певицы.

Напомним, экс-солистка "Серебро" впечатлила шикарными формами в сеточке и черной коже.

Как сообщала Politeka, пышногрудая экс-солистка "Серебро" посветила сладкими местами в одной сеточке.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» в кожаном наряде застыла в неприличной позе.