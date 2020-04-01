Знаменитая 18-летняя французская модель Тилан Блондо показала, как проводит время на карантине

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала в своем миниблоге в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото она предстала в домашнем луке. Тилан Блондо сидит на окне с ноутбуком. Она в толстовке в принтом, штанах и носках. За окном открывается потрясающий пейзаж в момент заката солнца.

Похоже, что карантин застал юную красотку в Сен-Тропе.

Фото, на котором модель предстала в нехарактерном для нее простом домашнем образе произвел настоящий фурор в сети.

«Удивительная», «Малышка, ты такая красивая», «Так красиво», «Удивительный вид», «Ух ты какой вид», «Люблю тебя», «Люблю тебя!! Надеюсь, у тебя все хорошо», «Потрясающие виды», - пишут в комментариях.

Тилан Блондо – самая высокооплачиваемая юная модель международного уровня, карьера которой началась в 4 года.

Первой компанией, с которой подписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

После чего, за несколько лет девушка неоднократно становилась лицом именитых брендов, в числе которых Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Сhanel, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris и другие.

Француженка с каждым днем становится все более популярной.

В декабре 2015 года на экранах появилась первая работа Тилан Блондо в кино – фильм «Белль и Себастьян».

В 2017 году девушку пригласили в качестве амбассадора международного косметического бренда Loreal Paris.

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