Украинская певица MARUV показала фигуру в новом имидже во время отдыха дома

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила показать сразу несколько видеороликов, заснятых во время танцев перед телефоном, сообщает Politeka.

Так, артистка традиционно показала часть своего небольшого "выступления" перед камерой. Как известно, Анна довольно часто записывает видео для приложения "Тик-Ток" и показывает тем самым свои новые танцевальные движения.

Звезда позировала с распущенными бледно-синими волосами, в спортивной светлой кофте с серым принтом и черных обычных штанах.

Сама певица в последнее время довольно редко появляется в сети и рассказывает о своей жизни, поскольку несколько дней назад попала в скандал из-за своих резких и смелых высказываний. Как оказалось, она была крайне разозлена тем, что не могла узнать, как вернуться из РФ и Украину после наступления карантина и закрытия границ.

Напомним, Анна Корсун заявила, что по объективным причинам не могла уехать раньше. При этом, почему именно, она не уточнила. Теперь же из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса певица, как и тысячи других украинцев, не может вернуться домой. По ее словам, в консульстве ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".

"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.

MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают. При этом певица не сдерживала эмоций и использовала резкие выражения.

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