Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом

На своей странице в Инстаграм девушка решила прорекламировать чехлы для телефонов, передает Politeka.net. Чтобы видео оказалось более эффектным, она надела белый топ без белья, через который прекрасно просматривается ее пышная грудь. Также модель выбрала короткие шортики в клеточку. Она выбрала весьма пикантную позу, раздвинув ноги таким образом, чтобы все было видно.

Всего за 20 минут пост Омович собрал около 2 тысяч лайков.

«Очень красивая», «Крутяк», «Как-то дешево выглядит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Омович опубликовала откровенное фото, разлегшись на диване. На снимке модель предстала в белом топе, который едва прикрывает ее прелести. Груди аж выпирают из тонкой одежды. Белые трусики Омович натянула выше бедер. Тонкая талия, рельефный животик и длинные ножки - все в этом фото идеально.

Алена Омович - одна из самых популярных украинских моделей в Инстаграме. Практически каждый ее пост – это платная реклама. Именно так зарабатывают Инста-блогеры. У Омович на данный момент более 1,1 миллиона подписчиков. Она известна своими откровенными снимками и уникальным образом, который она создает при помощи фотошопа.

Напомним, что Алена Омович без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Омович едва удержала роскошные формы в одном топе: «Бомба!».

Также Politeka писала, что Омович в кружевных трусиках вывалила напоказ главную гордость: самый вкусный ракурс.