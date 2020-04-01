Популярная украинская исполнительница MARUV порадовала фанатов новым обращением

Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram звезды.

«Йоу-йоу-йоу, ребятинки, вышел новый трек. Так что свайпай вверх и слушай», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV позирует абсолютно без белья. Из одежды на ней только крохотный топ, поверх которого был наложен фильтр в виде ромашек под глазами.

Уточним, что фанаты звезды были лишены возможности что-либо сказать, поскольку видео MARUV разместила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица MARUV показала фигуру в новом имидже во время отдыха дома

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила показать сразу несколько видеороликов, заснятых во время танцев перед телефоном.

Так, артистка традиционно показала часть своего небольшого "выступления" перед камерой. Как известно, Анна довольно часто записывает видео для приложения "Тик-Ток" и показывает тем самым свои новые танцевальные движения.

Звезда позировала с распущенными бледно-синими волосами, в спортивной светлой кофте с серым принтом и черных обычных штанах.

Сама певица в последнее время довольно редко появляется в сети и рассказывает о своей жизни, поскольку несколько дней назад попала в скандал из-за своих резких и смелых высказываний. Как оказалось, она была крайне разозлена тем, что не могла узнать, как вернуться из РФ и Украину после наступления карантина и закрытия границ.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото

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