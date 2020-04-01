Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала фанатов новыми пикантными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Екатерина позирует в ванной в элегантном облегающем наряде на фоне зеркала. Само фото она решила никак не подписывать, однако поклонники бросились его комментировать.

«Этот взгляд убивает меня)», «Катюша ты действуешь на людей настолько положительно слов нет. Забываю все эти проблемы потрясающая Харизма!», «Не выйти не зайти замуровали деманы», «Стройна, как лань», «всегда рад видеть красивую девушку», - пишут они.

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На фото Екатерина позирует в черных штанах, скорее всего кожаных, а также кофте и кроссовках. Она сидела на полу, который выложен черной плиткой. Волосы Боярская оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме одного сердечка.

Фанаты успели поставить более 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Кошечка", "Прелесть", "Второе фото просто огонь, импозантность зашкаливает", "Супер красавица как всегда", "Тебе очень идет черный цвет", "На карантине?", "Почему ты в прямой эфир не выходишь?", "Давно Вас не было, очень красивая и милая", "Девушка, а почему вы такая красивая?".

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