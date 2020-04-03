Украинская певица MARUV устроила стильную фотосессию в новом имидже, засветив стройное тело в белой рубашке

На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить целую серию новых кадров, отснятых в рамках новой фотосессии в черно-белой обработке. В этот раз артистка решила примерить на себя соблазнительный образ, состоящий из одной лишь рубашки с бархатным корсетом, сообщает Politeka.

Специально для новых съемок Анна сменила прическу - заплела длинные мелкие косички, уложенные в замысловатые узоры прямо на голове, и частично скрыла те черной шляпой. При этом дополнить свой нескромный наряд звезда решила бархатными перчатками, тканевым корсетом и замшевыми сапогами на тонком высоком каблуке.

В подписи же певица предложила фанатам самостоятельно выбрать кадр, который, по их мнению, нравится им больше всего в этом фотосете. Поклонники, конечно же, не смогли пройти мимо просьбы звезды:

«Последние 2 фото 🔥🔥😍», «Вы хороши на любой фотографии,но пятая-просто бомбезная!!!!», «все фото просто огонь😍🔥😍❤️», «Огненная женщина🔥🔥🔥🔥 может быть изменить головне фото инстаграма фото 2 @maruvofficial», «Сэконд, хоть что-то красивое», «Чего так красиво?», - пишут поклонники.

Напомним, Анна Корсун заявила, что по объективным причинам не могла уехать раньше. При этом, почему именно, она не уточнила. Теперь же из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса певица, как и тысячи других украинцев, не может вернуться домой. По ее словам, в консульстве ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".

"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.

MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают.

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