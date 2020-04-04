Украинская певица MARUV похвасталась перевоплощением перед камерой, появившись в одной шелковой пижаме
На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица показала, как проводит время дома в дерзком образе - в домашней одежде и с необычной прической. При этом звезда решила показать, как может преобразиться, благодаря новому стильному наряду, сообщает Politeka.
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Сначала артистка показала, как веселится в одной лишь шелковой черной пижаме, сверкая при этом стройной фигурой на собственной постели. Уже через несколько кадров звезда прыгает на нее, чтобы в следующий момент показать всю себя в пикантном образе с ярким макияжем на лице.
Примечательно, для того, чтобы показать новый наряд, артистка решила записать ролик в приложении "Тик-Ток" и даже потратила почти полчаса, чтобы нанести макияж. Сама Анна, похоже, дома не скучает, поэтому каждый день проводит с супругом совершенно по-разному. Похоже, супругу артистки приходится тяжело, ведь эпатажная певица часто просит его снимать подобные ролики
Напомним, ранее Анна Корсун заявила, что застряла в РФ и по объективным причинам не могла уехать раньше. При этом, почему именно, она не уточнила. Теперь же из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса певица, как и тысячи других украинцев, не может вернуться домой. По ее словам, в консульстве ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".
"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.
MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают.
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