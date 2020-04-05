В сети показали звезд, которые выглядят намного старше своего возраста

В топ попали главные голливудские красотки, которые из-за неудачного макияжа и пластики постарели намного раньше своего срока. Об этом пишет Politeka со ссылкой на фото из открытых источников.

Так, в топе находится 38-летняя Кейт Миддлтон, которая к своим годам «заработала» множество мимических морщин, которые не пытается скрыть правильным макияжем. Герцогиня собственноручно навешивает на себя лишние года из-за неудачного мейк-апа.

Эмма Стоун всегда была или блондинкой, или рыжей, что делало ее таким дерзким тинейджером. В 31 год она решила перекраситься в темно-каштановый и проиграла гонку с возрастом. Теперь она выглядит под стать Миддлтон, эдакая строгая дама.

Аманда Сэйфрид начала экспериментировать с макияжем еще в 11 лет, с самых первых выступлений на сцене. К своим 34 годам Аманда обрела множество морщин и уставшую кожу как подарок от звездной карьеры.

Кэти Пери в 35 носит короткую прическу и по-молодежному чересчур плотный, театральный макияж, что делает ее образ тяжелым и несколько староватым для нее.

Кайли Дженнер из-за неисчислимых пластических операций, наколотых губ и наращенных ресниц в свои 22 года почти не отличается от старшей сестры Ким (которой, между прочим, 39 лет). И даже натуральные цвета волос уже не спасают молодую (по паспорту) девушку.

В топе также стоит упомянуть супермодель Беллу Хадид, которая из-за пары пластических операций лишилась внешности на 23 года и добавила к ней лет 5-7.

Звезда «Игры Престолов» покоряет своей живой мимикой, однако это отпечатывается на ней в виде мелких мимических морщин. Сейчас звезда выглядит намного старше своей Дени Таргариен, с образом которой рассталась всего менее года назад.

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