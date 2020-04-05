Сегодня ей 19 лет

Француженка Тилан Блондо, получившая звание "самой красивой девочки" празднует день рождения

Как передает Politeka.net, сегодня, 5 апреля, французской модели и актрисе Тилан Блондо, которую западные СМИ окрестили самой красивой девочкой в мире, исполнилось 19 лет.

Звезда делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками. И этот раз не стал исключением.

На свежем фото девушка позирует в домашней обстановке на фоне шариков и праздничных украшений. Тилан в белых кросовках и платье с большим вырезом на спине присела возле кровати.

Пользователи сети в восторге. Всего за полчаса снимок набрал свыше 30 тысяч лайков. Поклонники поздравляют девушку и желают ей счастья.

Отметим, что модельная карьера Тилан Блондо началась в 4 года.

Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Кроме съемок для глянцевых журналов и брендов одежды и косметики, модель стала самым молодым послом компании L’Oreal Paris. В 2014 году ее пригласили на съемки картины «Белль и Себастьян» (Belle et Sébastien).

Ранее мы писали, Тилан Блондо попозировала со своей собачкой на руках, выпятив губы на камеру «уточкой». При этом ее волосы зачесаны гладко на затылке, а макияж на лице отсутствует.

Сзади нее пристроилась ее подруга или сестра – точно сказать невозможно, потому что модель не отметила тегом свою соседку по карантинному заключению в инстаграм.

Напомним, самая красивая девочка в мире напугала видом в защитной маске: "Берегите себя...".

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире обворожила соблазнительным нарядом.