Популярный интернет-персонаж Валерия Лукьянова, которая прославилась своей внешностью, напоминающей куклу Барби, показала, как выглядит без макияжа
Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке видно, как 34-летняя звезда на самом деле отличается от своего образа, который она годами продвигала.
Как известно, Валерия Лукьянова стала интернет-сенсацией в 2012 году, когда о ней написали в западной прессе. Хотя до этого девушка принимала участие в украинских конкурсах красоты. Она прославилась благодаря необычному эпатажному макияжу, который она наносила для выхода в свет.
Срочное заявление Зеленского, нокаут доллара и беда из-за карантина - главное за ночь
Лорак в экстремальном мини показала, чем соблазняет молодого любовника: «Какая женщина»
Елену Кравец из "Квартал 95" спасают врачи: что известно о состоянии артистки, видео
Пасха в Украине пройдет по-новому, власть приняла радикальное решение: что делать украинцам
Стоит отметить, что с годами Лукьянова стала намного естественней. Она больше не делает себе яркие стрелки, реже вставляет линзы, но ее образ в результате стал еще больше похож на классическую Барби.
Добавим, что в последнее время Лукьянова часто делится фото без макияжа, показывая, какая она на самом деле. Лицо девушки выглядит очень свежо, поклонники не заметили морщин и пигментных пятен на лице звезды. Кстати, звезда соцсетей активно занимается спортом, поэтому в ее Инстаграме много фотографий из спортзала. Она до сих пор отрицает, что обращалась к пластическим хирургам, заявляя, что ее внешность - результат ментальных практик.
«Вы так сильно и хорошо изменились за последние несколько лет», «Красивая женщина», «Леруся, красавица - повзрослела. Стала ещё краше!», «Невероятная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что украинская Барби раскрыла секрет своей красоты.
Как сообщала Politeka, одесская Барби решилась показать свою мать: «копия дочери», удивительные фото.
Также Politeka писала, что украинская Барби отказалась от кукольного образа: как сейчас выглядит знаменитая одесситка.