Популярный интернет-персонаж Валерия Лукьянова, которая прославилась своей внешностью, напоминающей куклу Барби, показала, как выглядит без макияжа

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке видно, как 34-летняя звезда на самом деле отличается от своего образа, который она годами продвигала.

Как известно, Валерия Лукьянова стала интернет-сенсацией в 2012 году, когда о ней написали в западной прессе. Хотя до этого девушка принимала участие в украинских конкурсах красоты. Она прославилась благодаря необычному эпатажному макияжу, который она наносила для выхода в свет.

Стоит отметить, что с годами Лукьянова стала намного естественней. Она больше не делает себе яркие стрелки, реже вставляет линзы, но ее образ в результате стал еще больше похож на классическую Барби.

Добавим, что в последнее время Лукьянова часто делится фото без макияжа, показывая, какая она на самом деле. Лицо девушки выглядит очень свежо, поклонники не заметили морщин и пигментных пятен на лице звезды. Кстати, звезда соцсетей активно занимается спортом, поэтому в ее Инстаграме много фотографий из спортзала. Она до сих пор отрицает, что обращалась к пластическим хирургам, заявляя, что ее внешность - результат ментальных практик.

«Вы так сильно и хорошо изменились за последние несколько лет», «Красивая женщина», «Леруся, красавица - повзрослела. Стала ещё краше!», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

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