Украинская певица MARUV похвасталась похудевшей фигурой во время специальной тренировки

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица продемонстрировала несколько упражнений, которые помогают ей держать фигуру в форме, а также худеть несмотря на то, что артистке приходится находиться постоянно дома в изоляции и без привычного активного образа жизни, сообщает Politeka.

Как известно, звезда активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также новыми дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

На новых кадрах можно заметить, что Анна поддерживает свою форму благодаря растяжке и сложным упражнением на пластику. Во время тренировки звезда также удивила уставшим выражением лица, показывая, как тяжело даются ей все трюки. При этом артистка не так давно пояснила, что позволяет ей поддерживать идеальную форму. Она уверяет, что не придерживается никаких специальных диет, поэтому все это "очень сложно", хотя исключает из своего рациона некоторые продукты.

"Я не ем мясо, рыбу, картошку и стараюсь исключить из рациона помидоры. Мне кажется, это мне помогает держаться в хорошей форме и хорошо выглядеть", — отмечала Корсун ранее.

Напомним, ранее Анна Корсун заявила, что застряла в РФ и по объективным причинам не могла уехать раньше. При этом, почему именно, она не уточнила. Теперь же из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса певица, как и тысячи других украинцев, не может вернуться домой. По ее словам, в консульстве ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".

"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.

MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают.

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