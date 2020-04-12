До чего же горяча

26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Серию фото она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Сидя дома на карантине модель решила провести время с пользой, устроив съемку для соцсетей. Девушка осталась в одних трусиках зеленого цвета, а сверху надела разноцветный свитер на булавках. Под свитер Оливейра не стала надевать белье, в результате чего ее фотосессия стала очень пикантной.

Отметим, что модель показала свою фигуру без прикрас – она выглядит как обычная девушка с хорошей фигурой. Особое внимание заслуживает внешность знойной брюнетки, которая приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии.

За день пост звезды собрал более 23 тысяч лайков. В комментариях девушку хвалять за прекрасный внешний вид.

«Королева», «О да, о да», «Огонь», «Ангел», «Ты красивая как звезда», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра получила признание после того, как начала сотрудничать с Victoria's Secret. В августе прошлого года она в золотом бикини украсила обложку Elle. Стоит отметить, что модель приехала покорять Америку, даже не зная английского языка, но упорство помогло ей добиться успеха.

Напомним, что обладательница самых красивых ягодиц показала свои округлости вблизи: "вкуснятина".

Как сообщала Politeka, раздетая красотка из "Victoria’s Secret" показала себя в соблазнительной позе на песке: "Наслаждение".

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