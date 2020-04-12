Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, разделась прямо на улице

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию пикантным кадром, на котором позировала без верхней одежды и приспустив кружевное черное белье. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в кружевном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. При этом часть его девушка опустила, чтоб похвастаться сделанной грудью, которую предусмотрительно скрыла за чашечкой с напитком.

Дополнила свой неоднозначный наряд Алена светлыми джинсами с высокой талией. Сама девушка не постеснялась в таком виде появиться на балконе и посветить собственным достоинством на улице.

«А можно сейчас пить кофе на террасе в Париже? А не вот это вот все 😂 А вы бы где хотели оказаться? И чем заниматься?🤔😅», - написала Алена под постом.

Вот что ответили поклонники:

«В Париже тоже карантин😭», «Без чашки слабо ?!», «Ты роскошная!! 💜💙💚💛🧡♥️🖤Самый классный мотиватор!! 💖💖💖», «Мадам, у вас там выпало😅😉», «В тренажёрном зале 🤪», «На пляже под теплыми лучами солнца и смотреть на красивый вид, океан ,пальмы😊», «Заниматься любовью целыми днями и валятся в кровати заказывать пиццу🔥», «Парижанка такая)))», «Честно говоря в Париже что-ли красавица или нет🌷🌷🔥🔥».

До этого мы писали, что Алена позировала в одной пижаме крупным планом перед камерой. На одежде можно увидеть нарисованного единорога. Волосы у девушки были в этот раз распущены. Омович, скорее всего, сидела на кровати или чем-то подобном. На фоне можно увидеть холодильник и другие предметы, которые стояли в комнате.

"Сделать видео, как крашу такие стрелки?", - спросила Алена под фото.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото. Все из-за того, что оно было опубликовано в сторис Инстаграм, где такой функции нет. Но они могли выбрать варианты ответа "ДА" или "Нет".

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