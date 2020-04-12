Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала, как выглядела до многочисленных инъекций красоты

Так, на карантине модель Алена Омович решила предаться воспоминаниям о естественной внешности, которой решилась из-за хирургических операций на лице и теле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу инста-звезды.

Алена Омович показала множество кадров, какой она была до переезда в Киев и до начала своей работы с пластическим хирургом. К своим годам она успела несколько раз сделать грудь, изменить нос и даже разрез глаз, увеличила губы, подбородок и попу. Красотка также сделала несколько татуировок.

На фото, где Алена "горячая школьница" и даже позже, в 18 лет, ее практически не узнать. Изменилась не только фигура, но и ее лицо, волосы, даже позы, в которых она делает фото. Сейчас модель стала намного рискованней, ведь неспроста – теперь за ней следит армия поклонников из более миллиона фолловеров в инстаграме.

Напомним, что Алена Омович решила порадовать аудиторию пикантным кадром, на котором позировала без верхней одежды и приспустив кружевное черное белье. При этом часть его девушка опустила, чтоб похвастаться сделанной грудью, которую предусмотрительно скрыла за чашечкой с напитком.

Дополнила свой неоднозначный наряд Алена светлыми джинсами с высокой талией.

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