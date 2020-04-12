Украинская певица MARUV порадовала фанатов новой фотосессией в прозрачном наряде, показав идеальное тело
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на опубликованном снимке MARUV позирует в прозрачном наряде, который оголяет ее внушительные формы. Сама звезда анонсирует свое онлайн-выступление в TikTok.
Дополняет образ звезды элегантная шляпа и латексные ботинки. А поскольку снимок она выбросила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, певица MARUV похвасталась похудевшей фигурой во время специальной тренировки.
На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица продемонстрировала несколько упражнений, которые помогают ей держать фигуру в форме, а также худеть несмотря на то, что артистке приходится находиться постоянно дома в изоляции и без привычного активного образа жизни.
Как известно, звезда активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также новыми дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.
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